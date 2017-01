Relateret indhold Tilføj søgeagent Biogen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Biogen

Den amerikanske medicinalvirksomhed Biogen slog analytikerforventningerne til fjerde kvartal, men 2017-forventningerne til salget skuffer, og aktien dykker ganske markant på formarkedet.



Regnskabet viser et justeret overskud per aktie på 5,04 dollar, og overgår dermed analytikerforventningerne på 4,96 dollar ifølge Bloomberg News.



For 2017 venter Biogen, der blandt andet laver lægemidler til behandling af kræft, dog blot en omsætning på 11,1-11,4 mia. dollar og et resultatet per aktie på 20,45-21,25 dollar. Analytikernes salgsestimat var ifølge Bloomberg News skruet helt op til 12,1 mia. dollar, mens estimatet for indtjeningen var 21,03 dollar og dermed i toppen af Biogens egen prognose.



Investorerne har torsdag ved 12.40-tiden sendt Biogen-aktien 5,7 pct. lavere på formarkedet.



/ritzau/FINANS