Lundbecks forskere kaster sig over antistoffer fra hajer

Lundbeck vil fremover arbejde på at bruge antistoffer fra hajer til at transportere andre antistoffer ind i hjernen, skriver Medwatch.



Den danske medicinalkoncern har netop betalt en milepæl til amerikanske Ossianix og fået adgang til haj-teknologi til brug for specifikke mål i hjernen. Det sker med henblik på at behandle sygdomme som Parkinsons og Alzheimers.



Proteiner og antistoffer er på grund af hjernebarrieren svære at få ind i hjernen, men Ossianix arbejder på at få det til at lykkes via hajantistoffer.



"Man kan sige, at hajantistofferne fungerer som en slags trojansk hest. Ossianix har fremstillet nogle hajantistoffer, som binder til en transporter, der sidder inde i blod/hjernebarrieren. Transporteren bruges normalt til at transportere andre molekyler på tværs af barrieren, så den mekanisme udnytter vi ved at koble hajantistoffet med et terapeutisk antistof, som så sluses med ind i hjernen," forklarer Kim Andersen, forskningsdirektør i Lundbeck, til Medwatch.



Der er endnu et stykke vej til, at Lundbeck er klar til at afprøve teknologien i mennesker, men ifølge Kim Andersen er det noget, forskerne godt kan se "et sted i horisonten".



Lundbeck og Ossianix indgik en samarbejdsaftale i 2014, og det er det samarbejde, der nu sættes punktum for ved, at Lundbeck tegner en licens på at bruge teknologien.



/ritzau/FINANS