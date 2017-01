Genmab-partner sluger schweizisk selskab for 30 mia. dollar

Genmabs amerikanske partner Johnson & Johnson er nået til enighed med Europas største biotekselskab, schweiziske Actelion, om et køb af virksomheden for 30 mia. dollar.



Det fremgår af en meddelelse.



Som led i aftalen udskilles Actelions forsknings- og udviklingsafdeling i et selvstændigt selskab, som Actelions nuværende aktionærer også får aktier i. Således modtager Actelions aktionærer 280 dollar, eller 280,08 schweizerfranc, samt en aktie i det udskilte selskab for hver Actelion-aktie, de ejer.



Actelion laver blandt andet lungemedicin og forsker i medicin til inflammatoriske sygdomme såsom sklerose.



Johnson & Johnsons venter, at overtagelsen vil accelerere koncernens omsætningsvækst. Desuden vil den fra dag et bidrage positivt til den justerede indtjening per aktie.



For Actelions aktionærer indebærer overtagelsen en væsentlig præmie i forhold til aktien slutkurs onsdag på 227,40 schweizerfranc.



/ritzau/FINANS