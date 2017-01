Ebay steg markant efter regnskabsaflæggelse

Den amerikanske internethandelsplatform Ebay kunne fremvise en stigning på 3,1 pct. i det kvartalsvise resultat i årets sidste tre måneder. Det tages som et tegn på forbedring i selskabets traditionelle markedsplatform, hvilket sendte aktien markant op i eftermarkedet.



Selskabets justerede resultat løb op i 54 cent per aktie i fjerde kvartal mod analytikernes estimerede 53 cent per aktie og sidste års 39 cent per aktie.



Omsætningen blev som ventet på 22,3 mia. dollar.



Ebay forventer et resultat på 46-48 cent per aktie i første kvartal, hvilket dog ligger under analytikernes gennemsnitlige estimat på 50 cent, ifølge Thomson Reuters.



Årsprognosen lyder på et resultat på 1,98-2,03 dollar per aktie mod analytikernes skøn på 2,06 dollar per aktie.



Omsætningen estimeres til 9,3-9,5 mia. dollar, hvilket er bedre end analytikernes konsensus på 9,36 mia. dollar.



Aktien steg 8,6 pct. i eftermarkedet.



