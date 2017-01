Region Syd og KMD skrotter kontrakt om nyt it-system

Region Syddanmark og den udskældte it-leverandør KMD har efter længere tids forhandling ophævet en kontrakt om et nyt it-system.



Det skriver it-mediet Version 2.



KMD vandt kontrakten på regionens nye løn- og personalesystem i januar 2016.



Men i november sidste år nægtede regionen at kvittere for systemet, fordi det ikke levede op til kravene fra udbuddet.



Det er nu endt med, at der er indgået en aftale mellem parterne om at indstille kontrakten, oplyser regionen til Version 2.



Kontrakten havde ifølge it-mediet en værdi på lidt over 100 millioner kroner over en periode på seks år.



KMD bekræfter over for it-mediet, at projektet er droppet:



- KMD kan bekræfte, at projektet er stoppet. Ingen af parterne betaler noget beløb til den anden part som følge af, at projektet stopper, og efter gensidig aftale går parterne hver til sit, skriver kommunikationschef Christoffer Hellmann, KMD, i en mail til Version 2.



Beslutningen fra Region Syddanmark og KMD kommer på et tidspunkt, hvor både kommunerne og pensionsselskabet ATP er gået offentligt ud med skarp kritik af KMD.



Kommunernes it-fællesskab Kombit har anklaget KMD for bevidst at trække leveringen i langdrag, alt imens KMD modtager penge på at drifte de it-systemer, som de nye løsninger skal erstatte.



Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), slog onsdag fast, at det offentlige - trods utilfredshed med KMD - ikke generelt kan udelukke KMD fra at byde ind på nye it-projekter.



/ritzau/