Tequilafirma går på børsen efter Trump har ødelagt det for dem to gange

Verdens største producent af Tequila, Jose Cuervo, forsøger nu for tredje gang at blive børsnoteret, efter de foregående to forsøg sidste år blev udskudt grundet pesoens nedtur.



Siden de amerikanske vælgere i november stemte Donald Trump ind i Det Hvide Hus, så har den mexicanske peso været i frit fald.



Det skyldes Donald Trumps utallige udmeldinger om at bygge en mur mellem USA og Mexico samt hans trusler mod amerikanske virksomheder, der flytter arbejdspladser til deres nabo mod syd.



Siden valget har pesoen tabt omkring 20 pct. i værdi over for dollaren. Fald, der især er kommet i takt med Donald Trumps udmeldinger via Twitter.



Nu vælger den mexicanske spritproducent at forsøge børsnotereringen igen, og de planlægger således at børsnotere selskabet 8. februar, hvor Jose Cuervo forventer at prissætte aktierne til 30-34 peso per styk, fortæller kilder tæt på virksomheden til erhversmediet Cnbc.



Prissætningen vil give virksomheden en samlet værdi på 7 mia. kr.