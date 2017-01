Fingerprint: Bestyrelsesmedlem fratræder efter politisag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Fingerprint Cards Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Fingerprint Cards Aktieordbog

En politisag tidligere på ugen har fået bestyrelsesmedlem i Fingerprint Cards Lars Söderfjell til at opgive sit hverv. Beslutningen er ifølge selskabet truffet egenhændigt af hovedpersonen selv efter en dialog med den øvrige bestyrelse.



- Selv om jeg mener, at jeg er uskyldig, har jeg efter grundig overvejelse og med selskabets interesse i tankerne besluttet at forlade Fingerprint Cards bestyrelse med øjeblikkelig virkning, siger Lars Söderfjell ifølge en meddelelse.



Exitten kommer, efter at Fingerprint Cards mandag oplyste, at Lars Söderfjell samt aktieejer og tidligere topchef Johan Carlström var blevet anholdt mistænkt for markedsmisbrug i forbindelse med en nedjustering i december 2016, der kostede et kursfald på 10 pct.



I onsdagens meddelelse siger bestyrelsesformanden for Fingerprint Cards, Jan Wäreby, at Lars Söderfjell har diskuteret sagen indgående og givet en forklaring på begivenhederne.



Wäreby understreger desuden, at Fingerprint Cards vil samarbejde med myndighederne, og at man håber på en hurtigt proces, samt at Lars Söderfjell renses for mistanke.



Aktien i Fingerprint Cards falder onsdag med 4 pct. til 55,10 svenske kr. Da sagen kom frem mandag, blev det til et dyk på 7,5 pct., men aktien rettede sig noget igen tirsdag, hvor det blev til et plus på 3,9 pct.



Fingerprint Cards, der laver sensorløsninger til genkendelse af en persons identitet ud fra fingeraftryk, havde et svært 2016, hvor aktien faldt med 47 pct. Nedturen kom efter en nærmest fabelagtig kursudvikling i 2015, hvor kursen blev 17-doblet.



/ritzau/FINANS