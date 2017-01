NNIT-topchef: Intet dramatisk i formandsskifte

It-selskabet NNIT skal have ny bestyrelsesformand, da Jesper Brandgaard fratræder som bestyrelsesformand efter 15 år i stolen. Og selskabet administrerende direktør, Per Kogut, ser skiftet som en glidende overgang.



- For det første er der jo ikke noget dramatisk i det her. For det andet så får vi efter Jesper Brandgaard, der har været og er super god at samarbejde med, en mand i Carsten Dilling, der kender it-verdenen. Vi har en meget dygtig og kompetent bestyrelse generelt, og jeg regner med en glidende overgang i skiftet, siger Per Kogut.



Det er bestyrelsen, der foreslår, at den nuværende næstformand, Carsten Dilling, der er tidligere topchef i TDC, overtager formandsstolen. Den endelige godkendelse skal dog ske på selskabets generalforsamling 8. marts.



- Jeg har nu været formand for bestyrelsen i NNIT i 15 år, og det er tid for en anden at tage over. I henhold til NNIT's retningslinjer for god selskabsledelse skal der udpeges en ny bestyrelsesformand på den ordinære generalforsamling i 2017, oplyser Jesper Brandgaard i regnskabet.



/ritzau/FINANS