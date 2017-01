Relateret indhold Artikler

Nordicom skal på jagt efter en ny person til at tage sig af finanserne, da økonomidirektør Christian Johannessen har sagt sit job op.



Christian Johannessen har været hos ejendomsselskabet i seks år og vil fortsætte i sin stilling frem til udgangen af april, oplyser Nordicom i en meddelelse til fondsbørsen.



Nordicom kæmper i øjeblikket med en høj gæld og er ved at finde en løsning for fremtiden, hvilket Christian Johannessen vil være en del af de næste tre måneder.



Nordicom har haft det svært oven på finanskrisen, hvor selskabet blev hårdt ramt af faldende priser på fast ejendom.



Ved udgangen af første halvår, der er senest offentliggjorte regnskab, havde selskabet en gæld på 2,34 mia. kr., mens ejendommene er bogført til 2,26 mia. kr. Derfor er egenkapitalen negativ med cirka minus 80 mio. kr.



Den britiske kapitalfond og hovedaktionær Park Street Asset Management har i løbet af 2016 købt op i selskabet og sidder på mere end 50 pct. af aktierne.



På aktiemarkedet står en Nordicom-aktie i 2,25 kr. og er i år steget 73,1 pct., hvilket værdisætter selskabet til blot 27 mio. kr. Under storhedstiden i 2006 kostede en aktie omkring 500 kr.



