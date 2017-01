Lundbeck og IBM Watson Health indgår samarbejde

H. Lundbeck A/S (Lundbeck)

indgår samarbejde med IBM Watson Health om teknologi til at accelerere udviklingen af innovativ medicin til behandling af psykiatriske og neurologiske sygdomme. Samarbejdet kombinerer Lundbecks ekspertise inden for behandling af psykiatriske og neurologiske sygdomme med IBM’s avancerede kognitive og vidensbaserede analyseteknologi. Forventningen er, at det vil give øgede muligheder for at udvikle nye innovative behandlinger af blandt andet skizofreni og Parkinsons sygdom.

”Vi stræber efter at udvikle medicin, der påvirker de underliggende biologiske mekanismer i psykiatriske og neurologiske sygdomme og ikke alene behandler symptomerne. Ved at koble vores ekspertise i hjerneforskning med IBM’s kognitive computerteknologi, regner vi med at kunne forbedre vores grundlag for dette arbejde, så vi kan udvikle ny og bedre medicin til de 425 millioner mennesker, der lider af de psykiatriske og neurologiske sygdomme, som Lundbeck fokuserer på,”

udtaler Anders Gersel Pedersen, koncerndirektør for forskning og udvikling hos Lundbeck

.

Bedre sygdomsforståelse

Det nye samarbejde vil give Lundbeck en innovativ tilgang og ny platform til frembringelse af real world evidence og avancerede analyser, hvor Lundbeck kan drage fordel af Watson-teknologien på kliniske data fra millioner af anonyme patientliv via Watson Health Cloud.

Desuden kan Lundbeck bruge Watson-teknologien på Lundbeck data og andre relevante data, der vil blive frembragt gennem samarbejdet og gjort tilgængelig i Watson Health Cloud. Endelig vil Lundbeck bruge IBM Watson til lægemiddelforskning og drage fordel af en vidensbaseret tilgang til at supportere identifikation af potentielle nye lægemiddelkandidater og alternative indikationer. Dette kan fremskynde opdagelsen og fremme udviklingen af nye ??behandlingsformer.

”IBM kan hjælpe med at skabe datadrevne hypoteser baseret på Lundbecks spørgsmål, som så kan bruges i den videre forskning i bekæmpelsen af

psykiatriske og neurologiske sygdomme

. I første omgange påbegynder vi projekter inden for skizofreni og Parkinsons sygdom, som forhåbentligt vil øge vores viden om disse sygdomme og mulige behandlinger,” siger Anders Gersel Pedersen.

Yderligere oplysninger

Mads Kronborg

Kommunikationschef

Mobil: 30 83 28 51

