Alphaliner: Containerkapacitet ventes at stige 3,4 pct. i år

Leveringer af nye containerskibe vil overgå antallet af skrotninger i forholdet to til en i indeværende år.



Det forudser Alphaliner i et nyhedsbrev.



Alphaliner venter, at der vil blive leveret 1,69 mio. teu (tyvefodscontainer, red.) i ny kapacitet i år, og af dem vil 78 pct. være skibe med en kapacitet over 10.000 teu. Alphaliner venter, at der vil blive skrottet en kapacitet på 0,75 mio. teu.



Selv om 350.000 teu skulle blive udskudt eller aflyst af skibsredere, vil der alligevel komme omkring 1,44 mio. teu ny kapacitet på containermarkedet. Dermed vil væksten være 3,4 pct. i flåden, hvilket kan sammenlignes med et fald på 1,5 mio. teu i 2016, hvor der kun blev leveret 0,93 mio. teu i ny kapacitet.



/ritzau/FINANS