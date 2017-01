Genmab-partner venter fortsat lav vækst i 2017

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novartis

Det schweiziske medicinalselskab Novartis, der sælger håndkøbsmedicin og samarbejder med Genmab i forhold til kræftmidlet Arzerra, fik i fjerde kvartal en indtjening per aktie på 1,12 dollar, hvilket er lige på det ventede blandt analytikere adspurgt af Bloomberg News.



For hele 2016 lyder indtjeningen per aktie på 4,75 dollar mod 5,01 dollar året før.



Omsætningen endte på 12,32 mia. dollar svarende til 85,4 mia. kr., hvilket ligeledes er det samme, som analytikerne havde estimeret. Og på bundlinjen lå overskuddet i kvartalet på 936 mio. dollar, hvilket er et fald 11 pct. i forhold til kvartalet i 2015.



Ser man på hele 2016 var omsætningen på 48,5 mia. dollar svarende til 336,2 mia. kr. eller 2 pct. lavere end i 2015. Bundlinjen faldt med 5 pct. til 6,7 mia. dollar i 2016 i forhold til året før, fremgår det af regnskabet.



I 2017 regner Novartis med, at driftsindtjeningen vil falde med en lav encifret procentsats.



/ritzau/FINANS