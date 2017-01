Dong køber andel af taiwansk havvindprojekt

Relateret indhold Artikler

Dong Energy har indgået aftale om at købe en ejerandel på 35 pct. af det taiwanske havvindprojekt Formosa I fra den lokale developer Swancor Renewable.



Det oplyser Dong.



"Handlen er blandt andet betinget af godkendelse fra EU og fra investeringskommissionen under Taiwans økonomiministerium," skriver Dong.



Formosa I omfatter to faser. Fase I har en samlet kapacitet på 8 MW består af to havmøller, der blev installeret i oktober 2016.



I Fase II skal der dog efter planen opføres yderligere 120 MW i løbet af 2019, såfremt der træffes en endelig investeringsbeslutning herom.



Formosa I ligger cirka 3 km fra kysten i amtet Miaoli i det nordvestlige Taiwan.



/ritzau/FINANS