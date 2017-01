Toyota vil investere stort i vicepræsidentens hjemstat

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. januar 2017

Den japanske bilproducent Toyota oplyser tirsdag, at den vil investere 600 millioner dollar eller knap 4,2 milliarder kroner på at udvide en af sine fabrikker i USA.Det skriver Reuters.Investeringen ventes at skabe 400 arbejdspladser.Meddelelsen kommer mindre end tre uger, efter at den på det tidspunkt kommende amerikanske præsident, Donald Trump, truede Toyota med en høj importtold, hvis den gik videre med en plan om at bygge en ny fabrik i Mexico.Toyota oplyser, at pengene skal gå til at opgradere en samlefabrik i Princeton i Indiana.De 600 millioner er en del af samlede investeringer på ti milliarder dollar i USA over de næste fem år, som Toyota fortalte om for to uger siden.Indiana er for øvrigt den delstat, hvor Trumps vicepræsident, Mike Pence, var valgt som guvernør.USA er Toyotas største marked, og cirka 1,4 millioner nye køretøjer rullede ud af bilgigantens fabrikker i landet sidste år.I begyndelsen af januar advarede Trump i et tweet Toyota mod at opføre endnu en fabrik i Baja i Mexico."NO WAY! Byg en fabrik i USA eller betal en stor grænseskat," skrev han.Trump har efter sin indsættelse som præsident fastholdt sin protektionistiske linje i handelspolitiske spørgsmål.Mandag trak han således USA ud af en ellers fiks og færdigforhandlet frihandelsaftale for 12 lande omkring Stillehavet.Tidligere præsident Barack Obama var tilhænger af aftalen, som dog manglede at blive godkendt i Senatet.Trump er også indstillet på at genforhandle frihandelsaftalen Nafta mellem Mexico, USA og Canada.Donald Trump vil i stedet fokusere på bilaterale aftaler og især på at skabe arbejdspladser til amerikanerne, forklarede hans pressetalsmand, Sean Spicer, på en briefing mandag./ritzau/