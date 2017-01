Lancering af Genmabs succesprodukt i Europa går over al forventning

Genmab rider med på bølgen af et stærkere salg fra den amerikanske partner Johnson & Johnson af kræftmidlet Darzalex i fjerde kvartal end ventet.



Og der er gode takter forude. Lanceringen på det europæiske marked går over al forventning, siger Søren Løntoft Hansen, aktieanalytiker i Sydbank, efter telekonferencen tirsdag eftermiddag fra Johnson & Johnson.



- Det kom frem, at man nu har lanceret Darzalex på 15 europæiske markeder. Og det er rimeligt tempofyldt, når man tænker på, at godkendelse først kom i foråret. Man skal huske på, at det er mere omstændeligt i Europa, da man skal forhandle om godkendelse med hver enkelte land, hvilket man jo ikke skal i USA, siger analytikeren til Ritzau Finans.



Søren Løntoft Hansen fremhæver ligeledes fra telekonferencen, at man i Johnson & Johnson lægger vægt på, at markedsføringen af Darzalex skal kapitaliseres yderlig.



/ritzau/FINANS