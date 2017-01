Relateret indhold Tilføj søgeagent Dantax Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Dantax

Hi-fi-virksomheden Dantax opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2016/17.



Nu ventes et overskud før finansielle poster i niveauet 3 mio. kr. mod tidligere 2 mio. kr., oplyser selskabet.



- Den positive udvikling, der primært er sket indenfor High-End aktiviteterne, er et resultat at en målrettet fokusering på dette område, skriver Dantax.



Dantax kommer med regnskab 28. februar for de første seks måneder af 2016/17.



/ritzau/FINANS