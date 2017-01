Fabrikken bag Danmarks nye kampfly øger salg med 20 procent

Kampflyproducenten Lockheed Martin Corp havde en stigning i salget på 19,4 procent i fjerde kvartal 2016, viser selskabets regnskab tirsdag.



Det skyldes blandt andet større fortjenester på kampflyet F-35 og på Sikorsky-helikoptere.



F-35 er det kampfly, som Danmark også har besluttet at investere milliarder i.



Amerikanske Lockheed Martin, som er Pentagons vigtigste våbenleverandør, siger, at den venter en stigning i salget på mellem 4,6 og 7,1 procent i 2017. Tidligere var prognosen på omkring 7 procent.



Lockheed Martins F-35-kampflyprogram er blevet kritiseret af præsident Donald Trump som værende alt for dyrt.



Før sin tiltrædelse skabte Trump tvivl om USA's køb af kampflyene.



- F-35-programmet er ude af kontrol. Milliarder af dollar kan og vil blive sparet på militærindkøb efter 20. januar, skrev Trump på Twitter 12. december.



En uge inden sin tiltrædelse holdt Trump et møde med Marillyn Hewson, der er direktør i Lockheed Martin. Her blev prisen drøftet.



Efter mødet lød meldingen, at man er "tæt på en aftale, der vil sænke prisen betydeligt", som Marillyn Hewson udtrykte det over for nyhedsbureauet Reuters.



Lockheed Martins omsætning i årets sidste kvartal endte på 13,8 milliarder dollar - svarende til 95,9 milliarder kroner - og det er en tand mere end ventet blandt analytikerne



Det pæne regnskab kommer på trods af, at Lockheed Martin har leveret færre fly end forventet i 2016.



Det var ventet, at producenten ville levere 53 kampfly, men kun 46 kom ud til kunderne.



/ritzau/Reuters