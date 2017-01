Novo Nordisk lagde allermest i statskassen forrige år

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk tjener masser af penge, og det kommer ikke kun aktionærerne til gode.



For der skal betales selskabsskat af overskuddet, og den løb for Søborg-virksomheden op i knap 5,4 milliarder kroner i 2015.



Det kan man læse ud af den liste, som Skat har offentliggjort tirsdag.



Den omfatter alle selskaber, foreninger og fonde, der betaler skat i Danmark, og den viser også, hvor meget der er betalt.



Novo Nordisk er den største bidragyder, efterfulgt af Kirkbi A/S.



Navnet klinger måske ikke lige bekendt i alles ører, men der er tale om det selskab, der administrerer Lego-familien Kirk Kristiansens formue.



Den er ganske betragtelig, og familiens investeringer genererede forrige år et overskud, der medførte en selskabsskat på knap 3,2 milliarder kroner.



På tredjepladsen finder man Danske Bank med en skattebetaling på 2,3 milliarder kroner, efterfulgt af konkurrenten Nordea, der har betalt godt 1,8 milliarder til skattefar.



En del af selskaberne i toppen af listen er omfattet af den særlige kulbrintebeskatning. Den rammer alle, der tjener penge på at udvinde olie og gas.



Det omfatter blandt andet Shell og A.P. Møller-Mærsk, der også er at finde i skattebetalernes top-10.



/ritzau/