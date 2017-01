Danske Bank: Nu ændres historien i Genmab

Genmabs amerikanske partner Johnson & Johnson kommer med regnskab kort efter middag dansk tid, og for investorer i Genmab er det næsten mere vigtigt end årsregnskabet for Genmab senere i februar.



Johnson & Johnson offentliggør salgstal for kræftmidlet Darzalex, men mere vigtigt vil der blive lyttet intenst til amerikanernes udsagn om fremtiden for Genmabs lægemiddel.



"Genmab har udviklet sig fra en knoglemarvskræfthistorie til en historie om hvorvidt Darzalex virker i andre kræftsygdomme. De har allerede lavet en home-run i knoglemarvskræft, og så kan man diskutere om det bliver 8 eller 10 mia. dollar i salg. Virker det i solide tumorer kan man lægge op til 6 mia. dollar oveni," siger Claus Henrik Johansen, senior porteføljeforvalter i Danske Bank.



Han vurderer, at Johnson & Johnson i dagens telekonference vil fortælle, at Darzalex vil nå blockbuster-niveau i 2017, men det er stort set som ventet.



Det som er spændende fremadrettet for investorerne er hvordan darzalex virker i kombination med andre lægemidler. De såkaldte checkpoint inhibitors, og hvordan Darzalex’ evner er til at dræbe de celler, der holder immunforsvaret tilbage i kampen mod kræftsygdomme.



Nordea Markets peger i analyse på, at Johnson & Johnson formentlig vil fortælle, at salget af Darzalex er nået 560 mio. dollar i 2016, hvoraf de 500 mio. dollar er solgt i USA og resten uden for USA. Heraf venter banken, at salget i USA i december nåede knap 163 mio. dollar, men påpeger, at der kan være noget usikkerhed på grund af helligdagene omkring jul.



Ifølge Nordea Markets er den gennemsnitlige forventning i aktiemarkedet, at Darzalex solgte for 530-535 mio. dollar i 2016. Regnskabet fra Johnson & Johnson kommer kl. 12.40 (dansk tid).