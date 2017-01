Samsung fordobler indtjeningen trods batteriproblemer

Samsung har trukket en masse negative overskrifter de seneste måneder, fordi selskabet måtte trække mobiltelefonen Galaxy Note 7 fra markedet.



Den dårlige reklame og de manglende indtægter fra salget af Galaxy Note 7 er dog svære at få øje på i regnskabet for fjerde kvartal.



Det viser et overskud på 7,1 billioner sydkoreanske won svarende til 42 milliarder kroner.



Det er mere end dobbelt så meget, som man tjente i samme periode året før.



Overskuddet skyldes foruden et fortsat stærkt salg af mobiltelefoner også en pæn omsætningsfremgang inden for tv-skærme og hukommelseschips.



Galaxy Note 7 blev lanceret i august, men allerede i oktober måtte Samsung tilbagekalde modellen, der er en mellemting mellem en smartphone og en tablet.



Det skete, efter at flere kunder oplevede, at batterierne pludselig brød i brand.



Først forsøgte Samsung at skifte batterierne til en anden type, men her oplevede man også problemer med brændende telefoner.



Samsung mener dog at have så godt et overblik over de fejl, der er opstået, at man er klar med næste generation af telefoner, S8-serien.



Den skulle egentlig have været præsenteret i forbindelse med Mobile World Congress i februar, men det bliver ikke tilfældet.



Det skyldes blandt andet, at man har indført en ny og mere krævende testprocedure for batterier.



Der er endnu ikke meldt en officiel lanceringsdato ud.



/ritzau/