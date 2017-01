Philips leverer omsætningsfremgang på 3 pct. i fjerde kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Philips Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Philips Aktieordbog

Den hollandske teknologigigant Philips øgede i fjerde kvartal det sammenlignelige salg med 3 pct., fremgår det af tirsdagens regnskab fra selskabet.



Det justerede driftsresultat (EBITA) landede på 1 mia. euro, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret 1,02 mia. euro. I fjerde kvartal sidste år var EBITA på 914 mio. euro.



Omsætningen er opgjort til 7,2 mia. euro for kvartalet og 24,5 mia. euro for hele året.



I fjerde kvartal besluttede Philips at sælge en majoritetsinteresse, en ejerandel på 80,1 pct., i den kombinerede Lumileds- og Automotive-forretning. Selskabet beholder de resterende 19,9 pct. af aktierne. Den transaktion ventes at blive færdiggjort i første halvdel af 2017.



Aktien i Philips faldt mandag med 0,2 pct. til 27,875 euro på børsen i Amsterdam.



/ritzau/FINANS