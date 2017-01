Yahoo fik stort overskud trods forsinket salg

Det amerikanske it-selskab Yahoo kom bedre ud af fjerde kvartal sidste år end ventet. Det fremgår af koncernregnskabet, der blev offentliggjort efter børstid mandag.



Yahoo fik et overskud i de sidste tre måneder af sidste år på 162 mio. dollar, svarende til et justeret overskud per aktie på 0,25 dollar.



Analytikernes forventninger lød til sammenligning på et overskud på 0,21 dollar per aktie ifølge Bloomberg News' prognose.



Omsætningen løb op i 960 mio. dollar mod ventet 907 mio. dollar.



Koncernen arbejder stadig på at sælge kerneaktiviteterne til telekoncernen Verizon, men en endelig overtagelse er nu udskudt til andet kvartal fra indeværende kvartal.



Konsekvenserne af et tidligere hackerangreb, hvor data fra over en milliard Yahoo-konti blev stjålet, skal analyseres nærmere, og ifølge kilder kan det betyde genforhandling af vilkårene.



Transaktion har en prislap på omkring 4,8 mia. dollar.



Yahoo steg 1,1 pct. til 42,88 dollar i det amerikanske eftermarked.



/ritzau/FINANS