Samsung fordobler overskuddet - Galaxy S8 forsinket

Samsung Electronics mere end fordoblede sin indtjening i fjerde kvartal som følge af en rekordhøj indtjening i sin chipforretning og et stærkt salg af smartphones.Fremgangen er kommet i hus trods store omkostninger forbundet med tilbagekaldelsen af Galaxy Note 7-telefoner, som i flere tilfælde er brudt i brand.Det sydkoreanske selskab kom ud af de sidste tre måneder af 2016 med et nettooverskud på 7100 mia. won, knap 43 mia. kr., sammenlignet med 3200 mia. won i samme periode året før.Analytikerne havde ifølge Factset ventet et resultat på 6520 mia. won, skriver New York Times. Salget udviklede sig fladt, mens driftsresultatet steg 50 pct. til 9200 mia. won, hvilket er på linje med selskabets seneste prognose.Samsung bekræfter ifølge mediet Forbes i øvrigt, at lanceringen af Galaxy S8 bliver forsinket, og at telefonen dermed ikke bliver klar til at kunne blive lanceret på Mobile World Congress i Barcelona næste måned./ritzau/FINANS