Halliburton overgår på indtjeningen - misser på omsætningen

Det amerikanske olieserviceselskab Halliburton overrasker med sit regnskab for fjerde kvartal positivt på indtjeningen, mens omsætningen skuffer en smule.



Halliburton kom ud af de sidste tre måneder af 2016 med en justeret indtjening per aktie på 4 cent, hvilket var dobbelt så meget som estimeret af analytikerne adspurgt af Bloomberg News.



Omsætningen på 4,02 mia. dollar dog under forventningerne, der lød på 4,11 mia. dollar.



