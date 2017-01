Svenske Fingerprint i politisag: Bestyrelsesmedlem anholdt

Relateret indhold Tilføj søgeagent Fingerprint Cards Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Fingerprint Cards Aktieordbog

Den svenske kometaktie Fingerprint Cards er blevet involveret i en politisag. Selskabet oplyser mandag i en børsmeddelelse, at bestyrelsesmedlem Lars Söderfjell og aktieejer og tidligere medarbejder Johan Carlström er blevet anholdt mistænkt for markedsmisbrug i forbindelse med en nedjustering i december 2016.



På aktiemarkedet falder aktien i Fingerprint Cards med 5,2 pct. til 56,65 svenske kr.



Den 8. december, da nedjusteringen blev offentliggjort, drattede Fingerprint Cards med 10 pct. fra 75,25 svenske kr. til 67,75 svenske kr.



Fingerprint Cards oplyser, at selskabet vil samarbejde med myndighederne i sagen, og at der er tale om forhold, der ikke har betydning for selskabets drift.



Fingerprint Cards, der laver sensorløsninger til genkendelse af en persons identitet ud fra fingeraftryk, havde et svært 2016, hvor aktien faldt med 47 pct. Nedturen kom efter en nærmest fabelagtig kursudvikling i 2015, hvor aktien blev 17-doblet i værdi.



/ritzau/FINANS