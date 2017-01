Mærsk sikrer sig arbejde til borerig

A.P. Møller-Mærsks borerigselskab, Maersk Drilling, har fået tildelt en kontrakt med Petrogas E&P Netherlands for jack-up-riggen Maersk Resolute.



Kontrakten omfatter boring af to brønde i A12-blokken i den hollandske del af Nordsøen. Der er tale om et arbejde som ventes at vare i 75 dage, oplyser selskabet i en meddelelse.



Kontrakten omfatter desuden en option på boring af yderligere fem brønde.



Arbejdet ventes indledt i juni 2017.



/ritzau/FINANS