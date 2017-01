Yahoo undersøges efter datalæk

Relateret indhold Artikler

Myndighederne undersøger i øjeblikket, hvorvidt søgemaskinen Yahoo skulle have informeret investorer hurtigere, efter at virksomheden blev hacket for persondata. Det tog Yahoo to år at afsløre, at de var blevet hacket, og det stilles der nu spørgsmålstegn ved.



Det skriver The Wall Street Journal.



Amerikanske myndigheder har rettet blikket mod Yahoo, og selskabets mangel på åbenhed om hacking. I centrum for undersøgelse er et datalæk fra 2014, hvor data fra omkring 500 mio. brugere blev lækket. Ikke desto mindre offentliggjorde Yahoo først lækket i 2016.



Tidligere i december afslørede Yahoo derudover, at de havde opdaget, at det var blevet hacket i 2013, hvor information fra mere end en milliard Yahoo-brugere blev delt.



Yahoo har stadig ikke udtalt sig om, hvorfor det har holdt de to læk skjult i så lang tid.



Yahoo-sagen kan blive vigtig i spørgsmålet om, hvornår en virksomhed skal informere om, at det er blevet hacket.



/ritzau/FINANS