Onlinebutikken Alibaba invester i fysiske butikker

Kinas svar på Amazon, Alibaba, begynder nu at købe fysiske butikker. Opkøbet af fysiske butikker er del af Alibabas nye plan, hvor der er afsat 2,6 mia. dollar til at koble online- og offline-shopping sammen.



Det skriver Financial Times.



Ifølge topchef i Alibaba Daniel Zhang er det ikke længere muligt at adskille online- og offline-shopping. Selv når folk shopper i fysiske butikker, er de online på deres mobiltelefoner. Derfor skal hele detailhandlen gentænkes.



Alibaba er ikke det eneste, der tænker i fysiske butikker. Amazon lancerede i sidste måned en kasseløs butik, hvor man blot tager varer ned fra hylden og går, hvorefter sensorer analyserer, hvilke produkter du har "købt", og betaling foregår efterfølgende.



Både Alibaba og Amazon ønsker at genopfinde forholdet mellem online- og offline-shopping, nu skal de bare finde ud af hvordan. Det udtaler en analytiker hos Tompkins International.



Alibaba repræsenterer mere end en tiendedel af Kinas samlede detailhandel, hvoraf 75 pct. af købene er foretaget online.



/ritzau/FINANS