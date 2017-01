En krones-selskaber fik iværksætteriet til at boome i 2016

Aldrig før har så mange nye selskaber set dagens lys i Danmark som sidste år.



I alt blev 33.193 nye danske selskaber stiftet i 2016. Det er det højeste antal nogensinde, viser en opgørelse fra analysevirksomheden Experian.



I 2015 blev der etableret 30.561 selskaber.



Ifølge erhvervsorganisationen Dansk Erhverv tæller såkaldte iværksætterselskaber med startkapital ned til én krone med i opgørelsen. Den selskabsform - såkaldt IVS - blev indført i 2014.



"Det gør det lettere at stifte et selskab, fordi det ikke kræver en stor pose penge i kapital til at starte med. Det har virkelig sat gang i stiftelsen af nye selskaber fra 2014 og fremad," siger Jens Hjarsbech, økonom i Dansk Erhverv.



"I 2016 var tæt ved 12.000 af de nyetablerede selskaber IVS’ere, hvoraf nogen givetvis aldrig rigtigt kommer op at flyve, men det ændrer ikke på, at der blev skabt mange nye selskaber sidste år," siger han.



"Vi er også i nogle bedre konjunkturer end for nogle år siden, og det hjælper også på lysten til at danne nye selskaber," tilføjer Jens Hjarsbech.



Mest aktivitet i hovedstaden



Analysen fra Experian siger ikke noget om, hvilke brancher de mange selskaber dukker op i. Men mange af dem har adresse i København.



45 procent - svarende til 15.000 - af selskaberne opstod i hovedstadsområdet.



Til gengæld er det også her, der er flest konkurser.



Fra 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et selskab med kapital fra én til 50.000 kroner. Tidligere krævede det 80.000 kroner at stifte et anpartsselskab.



Ifølge reglerne skal IVS’et spare 25 procent af sit årlige overskud op. Når der er 50.000 kroner i kassen, kan det omdannes til et rigtigt anpartsselskab (Aps).



/ritzau/