Det amerikanske kæmpekonglomerat General Electric kan sætte punktum for fjerde kvartal af 2016 med en indtjening på linje med analytikernes forventninger.



General Electric, der er blandt Vestas' konkurrenter, fik et overskud per aktie på 0,46 dollar, hvilket var helt som forudset af de banker, som Bloomberg News havde indhentet estimater fra.



Omsætningen faldt til 33,1 mia. dollar fra 33,9 mia. dollar og lå under analytikerestimatet, der havde forudset, at General Electric ville levere samme omsætning som i fjerde kvartal sidste år.



General Electrics vindforretning får ikke mange ord med på vejen, men af præsentationsmaterialet fremgår det, at indgangen af ordrer på landbaserede vindmøller oversteg 3 mia. dollar i fjerde kvartal. Heraf blev 1,9 mia. dollar hentet i USA.



Aktien i General Electric falder marginalt på formarkedet.



/ritzau/FINANS