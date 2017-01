Mærsk: Kinesisk rival afviser at have budt på Hongkong-rederi

Kinesiske China Cosco afviser forlydender i kinesisk presse, der går på, at rederiet har lagt et bud på 4 mia. dollar for Hongkong-rederiet Orient Overseas Container Line, OOCL.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til en medarbejder fra China Coscos presseafdeling. Afvisningen har sendt aktien i OOCL ned med lidt over 9 pct. på Hongkong-børsen. Faldet kommer efter stigninger på 7 pct. både onsdag og torsdag.



Det kinesiske medie Caixin skrev fredag, at China Cosco har fået stillet en kreditlinje på 4 mia. dollar, eller omkring 28 mia. kr., til rådighed med henblik på et bud på OOCL.



Oplysningerne kommer i kølvandet af en artikel onsdag, hvor Caixin skrev, at franske CMA CGM, taiwanesiske Evergreen og China Cosco Shipping alle er med i opløbet om et køb af OOCL. De to sidstnævnte rederier har i forvejen et samarbejde, hvor de deler hinandens skibe.



Ifølge pressemedarbejderen har China Cosco ganske rigtigt fået stillet en femårig kredit på hele 180 mia. yuan, eller 183 mia. kr., til rådighed. Hvad den er beregnet til, blev dog ikke uddybet, skriver Bloomberg.



Containerbranchen er det seneste år blevet konsolideret af flere omgange, hvor danske Maersk Line selv har deltaget med opkøbet af det tyske rederi Hamburg Süd, som blev annonceret i slutningen af 2016.



Efter fredagens kursfald har OOCL en markedsværdi på 25,6 mia. Hongkong-dollar. Det svarer til 3,3 mia. dollar, eller 23,1 mia. kr.



