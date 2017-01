Rapport: Dårlig ledelse har ført til DSB-tog fulde af fejl

Mangel på ledelse er årsag til, at DSB's tog er fyldt med tekniske fejl. Fra 2015 til 2016 kom der en tredjedel flere fejl. Da to af tre fejl ikke rettes, forsinkes togene til skade for passagererne.



Det viser firmaet Valcons rapport, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.



DSB har haft rapporten siden oktober. Den omfatter IC3, Øresundstog, IR4 og ME-lokomotiverne, der kører med dobbeltdækkervogne.



Statistikken over fejl ville være værre, hvis rapporten omfattede de problematiske IC4-tog, som DSB har skrottet. Problemerne vokser, fordi DSB ofte sender fejlfyldte tog ud at køre, viser rapporten.



- Tog er i stigende grad blevet indsat i trafik med åbne tekniske fejl og kører længere med disse fejl, hvilket medfører flere forsinkelser, hedder det ifølge Ingeniøren i rapporten.



De mange fejl skyldes ikke mindst "mangelfuld tværgående ledelse". DSB's planer for vedligeholdelse af tog er "utilstrækkelige". Planerne tager ikke højde for, at DSB ofte kører mere med en bestemt togtype, hedder det.



Det er "chokerende og ganske overraskende", at problemerne skyldes mangelfuld ledelse, mener transportforsker Niels Melchior, som er lektor ved Aalborg Universitet.



- I lyset af de seneste års fokus på DSB burde den slags ikke kunne forekomme, siger Niels Melchior, som Ingeniøren har bedt gennemgå rapporten.



DSB bruger i år 100 millioner kroner på at begrænse fejl i tog. DSB har slået ledelsen for drift og vedligeholdelse sammen i DSB Drift, og DSB har ansat flere mekanikere for at få færre fejl, forklarer direktør Anders Egehus, DSB Drift.



- Vi står hver dag i et dilemma med at sikre optimal passagerdrift og optimalt vedligehold. På den korte bane er fokus at levere det bedst mulige produkt til vores kunder i form af tilstrækkeligt med pladser i togene, siger Anders Egehus.



- Den nuværende situation er nok affødt af, at vægten har været for meget på driften, tilføjer han.



DSB er endt i en "håbløs situation", mener Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.



- Rapporten viser, at utilstrækkelig planlægning, utilstrækkelig kapacitet og mange fejl på togene har spillet sammen og skabt den nuværende situation, siger han.



