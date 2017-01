Minecraft tjener penge som aldrig før

Firmaet bag hitspillet Minecraft, Mojang, tjener penge som aldrig før. Selvom det er syv år siden, at spillet blev udgivet, var 2016 året med den højeste indtjening med i gennemsnit 245 mio. kr. om måneden.



Det skriver Dagens Industri.



Mojang, der er grundlagt af tre svenskere, blev i 2014 solgte til til Microsoft, som ejer selskabet gennem et hollandsk holdingselskab. Salget gjorde de tre svenskere til milliardærer.



Virksomheden har fortsat planer om at udvikle spillet og forventer i det kommende år at ansætte flere til spil- og forretningsudvikling.



Mojangs tre stiftere Markus Petersson, Jakob Porsér og Carl Manneh forlod alle selskabet efter salget til Microsoft.



