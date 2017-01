Burberrys UK-salg boostes af oversøiske shoppere

Burberry har siden pundets svækkelse oplevet et stort salgsboost i luksusvarer i London. Det skyldes særligt oversøiske shoppere, der i stigende grad strømmer til Storbritannien for at købe mærkevarer.



Det skriver The Guardian.



Siden brexit-afstemningen og det britiske punds kraftige svækkelse har luksusbrandet Burberry oplevet et kraftigt salgsboost. De sidste tre måneder af 2016 steg Burberrys britiske salg med 40 pct.



- Masser af kunder hopper på flyvemaskiner til Storbritannien for at udnytte det svage pund. Alt i alt er der masser af opmuntrende tegn for selskabet lige nu, udtaler George Salmon, der er analytiker i Hargreaves Lansdown, til The Guardian med henvisning til Burberry.



Det skønnes af en butiksansat i Burberrys flagskibsbutik i London, at 70 pct. af butikkens købere er kinesiske turister. Burberry gør desuden en særlig indsats for de kinesiske shoppere med mandarin-talende butiksassistenter og marketing målrettet kinesere.



/ritzau/FINANS