Trods Trump ser danske chefer positivt på grøn fremtid

Trods Donald Trumps negative indstilling til den grønne omstilling, tror en række danske chefer på, at den grønne dagsorden vil overleve på globalt plan med Kina som drivkraft.



Det skriver Berlingske Business.



Donald Trump har bedyret, at han vil stoppe kampen mod kul, tilbagetrække USA's underskrift på FN's klimaaftale i Paris og droppe to regeringsprogrammer for milliardinvesteringer i grøn energi.



Det kan få alvorlige konsekvenser for den danske energisektor. Den danske eksport af energiteknologi udgør 71 mia. kr. og 11 pct. af den samlede eksport, hvoraf 60 pct. er grøn teknologi. USA er i Danmarks næststørste eksportmarked for energiteknologi.



Alligevel udtrykker danske chefer, som Danfoss' Niels B. Christiansen, Grundfos' Mads Nipper og Pensiondanmarks Torben Møger Pedersen, sig positivt om fremtiden for grøn teknologi overfor Berlingske Business.



- Der er så tilstrækkeligt mange kræfter, som vil arbejde for, at den grønne dagsorden ikke kollapser. Globalt tror jeg, andre vil både presse på og tage lederskab, udtaler Mads Nipper med henvisning til Kina.



Grøn energi og klimaforbedringer har været et stort tema på ugens World Economic Forum i Davos, hvor Kina har været fortaler for klimaaftaler og -investeringer.



/ritzau/FINANS