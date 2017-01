Mærsk: Containerrater bryder stigningsperiode

For første gang i omkring en måned falder det brede rateindeks Shanghai Containerized Freight Index ( SCFI ), der dækker over spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over, i indeværende uge.



Det viser data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.



Indekset er for denne uge opgjort til 971,64 mod 990,24 i sidste uge. Det svarer til et fald på 1,9 pct. efter en periode på syv uger med en samlet stigning på 27 pct. i indekset - kun afbrudt af et marginalt fald kort før jul.



I indekset vejer de tunge ruter mellem Asien og Europa, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en dominerede spiller, med 20 pct.



/ritzau/FINANS