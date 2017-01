Telia vil på langt sigt være en realistisk køber af TDC, men på den korte bane virker det ikke sandsynligt, at den svenske telekoncern er klar til at kaste penge efter sin danske konkurrent.



Sådan lyder vurderingen fra aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets, efter at den svenske avis Dagens Industri har berettet, at Telia overvejer et køb af TDC.



"Telia er udfordret på det danske marked og vil gerne have en løsning, men det virker som en meget dyr løsning at købe TDC for alene at løse det problem," siger Michael Friis Jørgensen.



Han peger desuden på, at Telia også i efteråret var rygtet interesseret i TDC, i forlængelse af at den amerikanske kapitalfond Apollo havde snøren ude efter den danske telekoncern.



Interessen fra amerikanerne blev senere begravet - angiveligt på grund af uenighed om prisen.



"Man må gå ud fra, at TDC i den proces har været i dialog med Telia, og derfor virker det mærkeligt, at den her historie kommer nu," siger Michael Friis Jørgensen.



Han nævner også, at Telia i efteråret købte det norske selskab Phonero som et forhold, der taler imod. Det køb vil nemlig gøre det sværere at få godkendt købet hos konkurrencemyndighederne i Norge, da TDC også har en forretning her.



Til gengæld har han svært ved at forestille sig, at TDC som modsvar skulle overveje køb af det svenske kabelselskab Com Hem, som Dagens Industri også menes at vide.



TDC's gæld er på 24,4 mia. kr. svarende til 2,8 gange EBITDA, hvilket ifølge Bloomberg er et af de højeste gældsniveauer blandt de europæiske teleselskaber.



Det virker usandsynligt, at TDC skulle stejle så meget over at blive købt, at det selv går ud og køber. Og en sådan løsning vil desuden kræve en stor kapitalforhøjelse, som kan være svær at sluge for aktionærerne, påpeger Friis Jørgensen.



Han vurderer dog, at historien godt kan sende aktien op.



/ritzau/FINANS