IBM nye aktiviteter kunne ikke opveje omkostningerne

Den amerikanske it-gigant IBM havde fald i omsætningen, mens marginen blev reduceret i fjerde kvartal. Dermed har omsætningen i cloud computing og kunstig intelligens endnu ikke været i stand til at udligne de omkostningerne, som den ændrede strategi har påført virksomheden i skiftet fra traditionelle pc-produkter til mere avancerede aktiviteter med sigte på "skyen".



Indtægterne løb op i 21,8 mia. dollar, og overskudsgraden skrumpede til 51 pct. Det er 19. kvartal i træk ned faldende indtægter og femte kvartal i træk med reduktion i overskudsgraden.



Analytikerne havde ventet indtægter på 21,6 mia. dollar.



Det justerede overskud per aktie var 5,01 dollar, mens analytikerne havde estimeret 4,88 dollar per aktie.



IBM forventer at driftsindtjeningen i indeværende år vil beløbe sig til mindst 13,80 dollar per aktie, hvilket kan sammenlignes med analytikernes gennemsnitlige estimat på 13,74 dollar per aktie.



Trods de relativt gode resultater sendte investorerne IBMs aktier 2,4 pct. ned i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS