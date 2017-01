American Express øgede omkostninger og hensættelser

Den amerikanske kreditkortgigant American Express havde et fald i overskuddet på 8,2 pct. i fjerde kvartal.



Omkostningerne lå højere, end analytikerne havde estimeret, og der blev hensat flere midler til at dække dårlige lån end antaget, skriver Bloomberg News.



Koncernens nettoindtjening faldt til 825 mio. dollar eller 0,88 dollar per aktie fra 899 mio. dollar eller 0,89 dollar per aktie sidste år.



Analytikernes gennemsnitlige estimat lød på et overskud på 0,99 dollar per aktie.



Især omkostninger til ny topledelse og konsolidering af marketingaktiviteterne har tynget, og nu skal en 1 mia. dollar stor sparerunde fylde tomrummet fra tabet af kortpartneren Costco.



Omsætningen faldt 4,4 pct. til 8,02 mia. dollar, hvor analytikerne havde ventet 7,95 mia. dollar.



Den gennemsnitlig diskonteringssats, der dækker over de gebyrer American Express opkræver hos detailhandlerne, steg til 2,44 pct. fra 2,42 pct.



American Express hævede 2017-prognosen for indtjeningen per aktie til mellem 5,60-5,80 dollar fra 5,6 dollar.



American Express-aktien faldt 1,6 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS