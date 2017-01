It-kæmpe afviser blankt millionkrav fra pensionskasse

It-kæmpen KMD bekræfter at have modtaget et krav på mere end 500 millioner kroner fra landets største pensionskasse, ATP.



Baggrunden er en forsinkelse på foreløbig 15 måneder af Social Pension, som er et nyt system til udbetaling af folke- og førtidspension.



Det skrev TV2 tidligere torsdag.



Men KMD mener, at systemet fuldt ud lever op til kontrakten, lyder det i en skriftlig kommentar til Ritzau.



"KMD ønsker ikke at føre dialogen med kunder gennem medierne, men vi vil gerne påpege, at det er KMD's klare vurdering, at det er ATP, der bærer hovedansvaret for forsinkelsen."



"KMD er af den opfattelse, at systemet fuldt ud lever op til den af Udbetaling Danmark udbudte kontrakt i forhold til brugen af standardkomponenter," siger kommunikationsdirektør Morten Langager.



Utilfredsheden har fået ATP til at udarbejde en større redegørelse om forløbet ifølge TV2.



Her er konklusionen, at KMD - det tidligere Kommunedata - er skyld i "væsentlig misligholdelse" af kontrakten.



KMD ligger i forvejen i strid med flere offentlige kunder.



/ritzau/