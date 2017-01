Mio. kr. Q1 2016/17 Q1 2015/16 FY 2015/16 Omsætning 45,0 42,3 174,7 Resultat før skat 1,9 2,1 15

Mio. kr. Ved Q1 2016/17 Før Q1 2016/17 Koncernresultat Lavere niveau end i 2015-16 Lavere niveau end i 2015-16

Brdr. Klee er kommet planmæssigt i gang med regnskabsåret 2016/17, hvor selskabet i første kvartal øgede sin omsætning, men måtte se resultatet vige en smule.Selskabet solgte således for 45,0 mio. kr. i månederne oktober, november og december 2016, der svarer til første kvartal 2016/17, mod en omsætning på 42,3 mio. kr. i den tilsvarende periode et år tidligere.Resultatet før skat faldt samtidig med godt 0,2 mio. kr. til 1,9 mio. kr.Brd. Klee fastholder desuden forventningerne til hele 2016/17. Dermed ventes der fortsat et resultat, der bliver på et lavere niveau end i 2015/16, hvor nettoresultatet blev 11,6 mio. kr.Tabel for Brd. Klees regnskab for første kvartal 2016/17:Brd. Klees forventninger til 2016/17:/ritzau/FINANS