Facebook efter fortrolige forberedelser: Vi bygger stort datacenter i Odense

Opdateret 10.30 Optakten har været lang, men efter tre års fortrolige forberedelser med danske myndigheder har den amerikanske it-gigant Facebook valgt at etablere et 55.000 kvadratmeter stort datacenter i Odense.



Det skriver Energi- forsynings- og klimaministeriet i en pressemeddelelse, og Facebook bekræfter på et pressemøde torsdag formiddag.



Danske ministre forventer, at "Facebooks beslutning vil styrke Danmarks mulighed for at blive nordeuropæisk centrum for datacentre og øge opmærksomheden på de mange muligheder, som Danmark tilbyder," lyder det.



"Jeg er meget glad for, at Danmark i dag har landet endnu en stor udenlandsk anlægsinvestering. Selvom kun 1 pct. af virksomhederne i Danmark er udenlandske, står de bag hvert femte job," siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) med henvisning til Apples milliardinvestering i et datacenter i Viborg i 2015.



Danmark skal holde momentum



Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ser det som en oplagt mulighed for at styrke Danmarks digitale position internationalt.



"Danmark får internationale topplaceringer – senest som nummer seks på Forbes ”Best Country for Business" fra 2016. Nu skal vi lægge os i selen for at vores erhvervsudvikling matcher fremtidens konkurrence, som er betydelig mere digital end analog. Datacentre er en del af vejen frem," siger han.



Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) er stolt over, at Facebook lige har valgt Odense.



"Som fynskvalgt minister er jeg naturligvis stolt over Facebooks investering i netop Odense, men det er selvfølgelig også en bred anerkendelse af, at Danmark som land har noget særligt at tilbyde. Vi har et af verdens bedste energisystemer med store mængder grøn strøm, høj elforsyningssikkerhed, gode fiberforbindelser og konkurrencedygtige energipriser. At vi ser endnu en milliardinvestering viser, at vi er i førerfeltet, og at det giver konkrete resultater at fastholde denne position, hvilket regeringen arbejder målrettet på."