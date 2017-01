LIVE: Facebook klar med nyt kæmpe datacenter

Relateret indhold Tilføj søgeagent Facebook Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Facebook

Facebook annoncerede i oktober sidste år, at man planlægger at bygge et stort datacenter i Odense.



Ifølge Fyens.dk vil den amerikanske it-gigant bygge tre store serverhaller og en række tekniske tilbygninger på 184.000 kvadratmeter på erhvervsområdet i Tietgenbyen.



