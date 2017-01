Relateret indhold Tilføj søgeagent Atlas Copco Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Atlas Copco

Det svenske industriselskab Atlas Copco har besluttet at sælge divisionen Road Construction Equipment, der fremstiller vejbygningsmaskiner, til den franske industri- og byggevirksomhed Fayat Group.



I en meddelelse oplyser parterne, at de er blevet enige om ikke at afsløre handelsprisen. Til gengæld fremgår det, at Atlas Copco på grund af salget vil få et tab på omkring 2 mia. svenske kroner. Det er primært relateret til nedskrivninger af immaterielle aktiver.



Road Construction Equipment har salgs- og serviceafdelinger i 37 lande samt produktionsfaciliteter i fem lande. Samlet beskæftiger forretningen 1265 medarbejdere og sidste år omsatte den for omkring 2,9 mia. svenske kroner.



Når først handlen har fået de relevante myndigheders godkendelse ventes den at blive gennemført i andet kvartal 2017.



