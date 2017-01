Syv mio nye serieseere sender Netflix-aktie i vejret med syv pct

Relateret indhold Tilføj søgeagent Netflix

HBO

Amazon Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Amazon

HBO

Netflix

Den amerikanske streamingtjeneste Netflix har onsdag aften dansk tid fremlagt et flot årsregnskab. Det slår både Wall Streets og selskabets egne forventninger.



Særligt antallet af nye abonnenter i løbet af fjerde kvartal imponerer.



Samlet har to mio. amerikanske brugere købt sig adgang til tv-tjenestens serier og film. Internationalt har fem mio. nye brugere lagt penge for at kunne se serier som "The Crown" og "Gilmore Girls".



Med de nye kunder er Netflix tæt på at ramme 100 mio. abonnenter på verdensplan. I sit regnskab skriver selskabet, at der ved udgangen af 2016 var 93,8 mio. mennesker, der har købt sig til streaming.



I kølvandet på regnskabet bragede Netflix-aktiens værdi op med knap ti pct. i den såkaldte efterhandel, skriver Business Insider.



Siden har den ifølge Reuters stabiliseret sig med en stigning på cirka syv pct.



Netflix, der ud over at lade sine brugere streame film og tv-serier, er også kendt for at stå bag egne hitserier.



Succeser som "House of Cards", "Orange Is the New Black" og "Stranger Things" har udfordret konkurrenter som Amazon og HBO.



Selskabet forventer at skyde seks mia. dollar i at producere originalt indhold i 2017. Det svarer til knap 42 mia. kr. Det er en stigning på en mia. dollar i forhold til sidste år.



Og pengene vil komme flere verdensdele til gode. Netflix er nemlig opmærksom på at ramme både britiske, brasilianske og japanske seere.



"Vi er hurtigt ved at lære, hvordan vi bedst matcher vores indhold med publikums smag verden over. Det står også klart for os, at indhold af høj kvalitet spreder sig på tværs af grænser," skriver selskabet til investorerne.



Planen er at sende 1000 timers underholdning fra egen hånd på tjenesten. Sidste år blev det til 600 timers egenproduktion fra Netflix.



/ritzau/