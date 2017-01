Den amerikanske medicinalkoncern Eli Lilly, der er blandt Novo Nordisks store konkurrenter på markedet for diabetesmidler, har haft den store tegnebog fremme og indgået aftale om køb af biotekselskabet Colucid Pharmaceuticals for 960 mio. dollar - svarende til 6,7 mia. kr.



Købsprisen svarer til 46,50 dollar per aktie i Colucid og svarer til en præmie på 33 pct. sammenlignet med den seneste slutkurs på Colucid-aktien på 34,90 dollar.



Colucid er langt fremme i udviklingen af et lægemiddel til behandling af migræne. Der er allerede gennemført et af to fase 3 studier, og data fra det andet studie ventes i løbet af andet halvår af 2017, oplyser Eli Lilly i en meddelelse. Falder studiet positivt ud, vil der kunne indsendes ansøgning om markedsføringstilladelse i USA i løbet af 2018.



