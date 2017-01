FLSmidth: Pakistansk cementproducent vil lægge ordre

Relateret indhold Tilføj søgeagent FLSmidth Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer FLSmidth

FLSmidth er angiveligt på vej mod en ny ordre i Pakistan.



Formanden for den pakistanske cementproducent Power Cement oplyser til Bloomberg News, at selskabet venter at lægge en ordre til en værdi af 235 mio. dollar.



Der skal være tale om en udvidelse af en produktionsfacilitet med 7700 ton om dagen. Fabrikken kan i dag producere omkring 3000 ton om dagen.



Udvidelsen ventes at stå færdig i første kvartal af 2019.



FLSmidth annoncerede i går, tirsdag, en ordre fra Pakistan fra Maple Leaf Cement Factory. Den ordre omfattende en cementproduktionslinje med en kapacitet på 7300 ton dagligt og skulle ifølge FLSmidth være fuldt leveret i 2018.



Ritzau Finans forsøger at indhente en kommentar fra FLSmidth.



/ritzau/FINANS