Siemens nærmere lancering af ny gigantmølle på 8 MW

Efter i flere år at have været den helt dominerende aktør på havvindmøllemarkedet har Siemens den senere tid måttet se rivalen MHI Vestas vinde terræn med sin gigantiske mølle V164-8.0 MW, som MHI Vestas markedsfører som verdens mest kraftfulde vindmølle.



Med en prototypecertificering hos DNV GL er Siemens med sin mølle SWT-8.0-154 imidlertid rykket et skridt nærmere lancering af en kleppert i samme størrelsesorden på 8 megawatt.



Siemens løftede tilbage i juli 2016 sløret for sin nye mølle, som er en videreudvikling af selskabets nuværende offshoremøller, SWT-6.0-154 og SWT-7.0-154, på 6 og 7 megawatt.



Hovedændringen fra 7 til 8 megawatt-møllen er en opgradering af generatoren, inklusive det tilstødende elektroniske system og et udbygget kontrolsystem. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Siemens og DNV GL.



Godkendelsen baner vejen for, at møllen nu kan rejses i det danske testcenter for vindmøller i Østerild, hvor Siemens kan gennemføre målinger til næste fase af certificeringsprocessen.



Siemens har tidligere meddelt, at det regner med at opsætte den nye 8 MW-mølle i Østerild tidligt i 2017.



- Vi er stolte over at modtage prototypecertificeringen på dette tidlige stadie, hvilket tilladers os at installere vores SWT-8.0-154 prototype i henhold til planen, siger Morten Rasmussen, chef for Siemens Wind Power Technology, i en pressemeddelelse.



/ritzau/FINANS