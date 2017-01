Mærsk-konkurrenter dyster om opkøb af Hongkong-rederi

Der kan være en ny fusion i containerbranchen under opsejling, da det Hongkong-baserede rederi OOCL kan være på vej mod et salg.



Rygterne har også været fremme tidligere i år, men der er kommet ekstra ild på spekulationerne efter en artikel i det kinesiske medie Caixin, skriver Bloomberg News.



Ifølge nyhedsbureauet er franske CMA CGM, taiwanesiske Evergreen og China Cosco Shipping med i opløbet om et køb af OOCL. De to sidstnævnte rederier har i forvejen et samarbejde, hvor de deler hinandens skibe.



Historien stammer fra en anonym kilde hos China Cosco Shipping.



På aktiemarkedet stiger aktien i Orient Overseas International, der er selskabet bag rederiet OOCL, med 8 pct. onsdag morgen dansk tid, hvilket værdisætter koncernen til 3,4 mia. dollar.



Ingen af de nævnte rederier har kommenteret rygterne direkte over for Bloomberg News.



Containerbranchen er det seneste år blevet konsolideret af flere omgange, hvor danske Maersk Line selv har deltaget med opkøbet af det tyske rederi Hamburg Süd, som blev annonceret i slutningen af 2016.



/ritzau/FINANS