Kasi-Jespers smykkeeventyr udvider til Mellemøsten

Jesper "Kasi" Nielsens smykkevirksomhed, Amazing Jewelry, har sikret sig en ny partner og udvider nu til Mellemøsten.



Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.



Aftalen er med den saudiarabiske koncern L'azurde, som er en af de førende smykkekoncerner i regionen. L'azurde har købt rettighederne til at åbne Amazing Jewelry-butikker på ni markeder, herunder Riyadh og Jeddah i Saudi Arabien, samt Kairo og Alexandria i Egypten.



"Det er en meget vigtig samarbejdspartner at få med på holdet, da det er en af verdens førende spillere i branchen. Og om kort tid forventer jeg, at vi har en aftale med anden partner, som ud af Dubai vil dække den resterende del af Mellemøsten," siger Jesper Nielsen til Jyllands-Posten.



Amazing Jewelry er smykkebutikker med et sortiment i den billigere ende af prisklassen, som partnere kan købe rettigheder til at åbne gennem franchise.



På nuværende tidspunkt er der 13 Amazing Jewelry butikker spredt på seks lande, men ifølge Jesper Nielsen er der planlagt åbning af mindst 65 nye butikker i år, skriver Jyllands-Posten.



/ritzau/FINANS